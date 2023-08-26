الزمالك يواجه الكويت في نهائي البطولة العربية لأندية اليد

تجمع المباراة النهائية من النسخة رقم 38 من البطولة العربية للأندية لكرة اليد المقامة في المملكة العربية السعودية بين فريقي الزمالك المصري والكويت الكويتي، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بمحافظة القطيف غدًا الأحد.

وسيتأهل الفريق المتوج بلقب هذه النسخة لخوض منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" المقرر إقامتها في السعودية أيضًا.

وتأهل الزمالك المصري للمباراة النهائية بعد تصدره لفرق المجموعة الثانية بثلاثة انتصارات وخسارة واحدة، بينما صعد الكويت بعد حلوله في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

وتفوق الزمالك على مضر في الدور نصف النهائي، بينما أقصى الكويت البنك الأهلي المصري.

ومن المقرر أن تجري مباراة بين فريقي مضر والبنك الأهلي في لقاء تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع عند تمام الساعة الـ (5:00) قبل المباراة النهائية التي تقام عند الساعة 07:30 مساءً.

ويتطلع فريق الهدى السعودي مستضيف النسخة الـ 38 من البطولة العربية لكرة اليد إلى اختتام مشاركته الخارجية الأولى بانتصار يضمن له الحصول على المركز السابع، حينما يلتقي فريق وفاق عين التوتة الجزائري في تمام الساعة الـ (1:00) ظهرًا.

ويبحث فريقا العربي الكويتي والحشد العراقي في ختام مشوارهما بالحصول على المركز الخامس حينما يتلقيان عند تمام الساعة الـ (3:00) عصرًا.