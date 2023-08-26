جدول هدّافي دوري روشن.. حمدالله يتصدر ورونالدو يلاحقه

يتصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، جدول ترتيب هدّافي دوري روشن للمحترفين بعد نهاية الجولة الثالثة من المسابقة.

وينفرد حمدالله بصدارة قائمة هدّافي دوري روشن للمحترفين لهذا الموسم، برصيد 4 أهداف، أكثر من أي لاعب آخر.

وأحرز حمدالله هدفًا في مرمى الرائد، وآخر في شباك الطائي، قبل أن يسجل ثنائية أمام الرياض.

لكن النجم المغربي يلاحقه 4 نجوم سجل كل منهم 3 أهداف، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأحرز رونالدو 3 أهداف "هاتريك" في مباراة الفتح أمس الجمعة، بعد أن غاب عن مباراة الاتفاق، وفشل في التسجيل أمام التعاون.

رونالدو هو ثالث لاعب يسجل هاتريك في دوري روشن، حيث فعلها روبرتو فيرمينو، نجم الأهلي، ومالكوم، نجم الهلال في الجولة الأولى.

أيضًا ينافس ساديو ماني، لاعب النصر، على صدارة الهدافين، إذ أنه يملك في رصيده 3 أهداف هو الآخر، بعدما سجل هدفًا ضد الاتفاق، واثنين أمام الفتح.

يذكر أن الجولة الثالثة أقيمت على مدار يومي أول أمس الخميس، وأمس الجمعة، على أن تبدأ الجولة الرابعة بعد غدٍ الإثنين.

قائمة هدّافي دوري روشن بعد الجولة الثالثة

عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد).. 4 أهداف.

كريستيانو رونالدو (النصر).. 3 أهداف.

ساديو ماني (النصر).. 3 أهداف.

روبرتو فيرمينو (الأهلي).. 3 أهداف.

مالكوم (الهلال).. 3 أهداف.