“الطوق” باجتماع مجموعة العشرين: المملكة تُسخر إمكاناتها لتعزيز مكتسبات القطاع الثقافي

قال مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، اليوم السبت، إن المملكة العربية السعودية تعتز بمبادرتها لعقد الاجتماع الأول لوزراء ثقافة دول مجموعة العشرين على هامش الرئاسة السعودية في 2020م، كما نثمّن التزام الدول الأعضاء باستكمال العمل في تفعيل المسار الثقافي ضمن رئاساتها المتعاقبة.

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وشارك الطوق، نيابةً عن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في الاجتماع الوزاري لوزراء ثقافة دول مجموعة العشرين، الذي عُقد بمدينة فاراناسي بالهند، وألقى كلمة وزير الثقافة بالنيابة، وشكر فيها الرئاسة الهندية المستضيفة لقمة مجموعة العشرين 2023م، ووزير الثقافة في جمهورية الهند جي كيشان ريدي، مثمناً حرص الرئاسة الهندية على دعم استمرارية المسار الثقافي، ومقدراً جهود وزراء الثقافة وإسهامهم في إنجاح أعمال المسار الثقافي لهذه الدورة.

وقال الطوق: "إننا نؤمن بقوة الثقافة للتحول لأجل مستقبل مزدهر، وقد حققت وزارة الثقافة بالمملكة مجموعة من الإنجازات والمشاريع ذات الصلة بأولويات الرئاسة، وسخّرت إمكاناتها للإسهام في تعزيز مكتسبات القطاع الثقافي واستمراريته للصالح العام المحلي والدولي، كدعمِها تأسيسَ (الصندوق السعودي في اليونسكو لدعم حماية وتعزيز الثقافة والتراث) لتمويل المشاريع الثقافية والبرامج الإستراتيجية، والذي انبثقت منه مبادراتٌ طموحة ومهمة".

وأكد مساعد وزير الثقافة التزام المملكة ودعمها لأولويات المسار الثقافي في مجموعة العشرين، وأهمية أولويات دولة الرئاسة الهندية التي تلهم لإعادة اكتشاف ما يجمعنا، ولطالما حرصت المملكة على تمكين الوصول إلى الثقافة والحفاظ على التراث بكل مكوناته.

وأعرب الطوق، عن سعادته بلقاء أعضاء دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، وقال: "أتطلّع لاستمرارية المسار الثقافي خلال الرئاسة المقبلة في البرازيل وما بعدها، ترسيخاً للثقافة كونها منبع إلهامٍ وازدهارٍ يُمَكّن مجتمعاتِنا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، معرباً عن أمنيات المملكة العربية السعودية بإتمام رسالة القمة الساعية لتحقيق نمو عادل ومزدهر".