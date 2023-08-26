إنذار أحمر بسبب الأمطار الغزيرة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات

نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية، على منصة "إكس" إنذارًا أحمر بسبب الأمطار الغزيرة التي سوف تهطل على العديد من المدن.

وكتب الحساب إنذار أحمر: من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات).

وكما نوه بأن تلك الأمطار مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً من يوم غدٍ الأحد.

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