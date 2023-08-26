العين يرتقي لصدارة الدوري الإماراتي.. وبني ياس يتخطى النصر

ارتقى العين إلى صدارة الدوري الإماراتي بعد فوزه على مضيفه حتا بثنائية نظيفة اليوم السبت في ضمن الجولة الثانية من المسابقة، فيما انتزع بني ياس انتصارًا مثيرًا على حساب ضيفه النصر بنتيجة 2-4.

وحقق العين انتصاره الثاني على التوالي ليصعد إلى الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما بقي حتا في المركز الأخير بلا رصيد بعد أن خسر مباراتيه.

وسجل التوجولي لابا كودجو هدفي العين في الدقيقتين العاشرة و26.

وعلى ملعب بني ياس، تقدم الألباني تاولانت سيفيري بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 لكن بعد دقيقتين فقط أدرك الكولومبي كيفين اجوديلو التعادل للنصر.

وأضاف البرتغالي لوري ميدييروس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 17 لكن المهاجم المالي يوسف نياكاتي تقمص دور البطولة وأحرز الهدفين الثاني والثالث لبني ياس في الدقيقتين 20 و54 ثم تكفل الأرجنتيني جاستون ألفاريز سواريز بتسجيل الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 57.

وحصد بني ياس أول ثلاث نقاط له ليتقدم إلى المركز الرابع وظل النصر في المركز الأخير بدون رصيد.