4 أندية تتقاسم صدارة الدوري الألماني

تقاسمت 4 فرق باير ليفركوزن ويونيون برلين وفولفسبورج وفرايبورج صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مؤقتًا بعد نهاية مباريات اليوم السبت من الجولة الثانية.

وتصدر يونيون برلين بعد فوزه الساحق على مضيفه دارمشتاد 4 /1، وفي باقي المباريات تعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه بوخوم 1 /1 وفاز باير ليفركوزن على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3 /صفر وهوفنهايم على مضيفه هايدنهايم 3 /2 وفولفسبورج على مضيفه كولن 2 /1 وفرايبورج على ضيفه فيردر بريمن 1 /صفر.

ولعب يونيون برلين أغلب أوقات المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد برندن آرونسون في الدقيقة 21 لحصوله على إنذارين، لكنه حقق فوزا عريضا رغم النقص العددي.

وتقدم روبن جوسينس بهدف ليونيون برلين في الدقيقة الرابعة لكن مارفين ميهليم أدرك التعادل لدارمشتاد في الدقيقة 24.

وتقمص روبن جوسينس دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني له وليونيون برلين في الدقيقة 34 وبعدها بخمس دقائق سجل كيفن بيهرينس الهدف الثالث، وتكفل دانيلو ديوخي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 65.

وسجل يونيون برلين انتصاره الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويعتلي الصدارة، في الوقت الذي ظل فيه دارمشتاد بدون رصيد في المركز قبل الأخير.

من جانبه، تقدم كيفين ستوجر بهدف لبوخوم في الدقيقة 13 ثم تعادل الهولندي دونيايل مالين لدورتموند في الدقيقة 56.

وحصد دورتموند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع كما حصد بوخوم أول نقطة له ليتقدم للمركز الثالث عشر.

وتقمص النيجيري فيكتور بونيفاس دور البطولة وقاد ليفركوزن للفوز على مضيفه جلادباخ بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم بونيفاس بهدف لليفركوزن في الدقيقة 18 ثم أضاف جوناتان جلاو تاه الهدف الثاني في الدقيقة 45 ثم عاد بونيفاس وسجل الهدف الثاني له والثالث للفريق الضيف في الدقيقة 53.

واقتسم ليفركوزن الصدارة مع يونيون برلين وفولفسبورج وفرايبورج برصيد 6 نقاط لكل منهما، وتوقف رصيد جلادباخ عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، قلب فولفسبورج تأخره بهدف أمام مضيفه كولن إلى فوز مثير بهدفين ليسجل انتصاره الثاني في البوندسليجا.

وتقدم لوكا فالدشميدت بهدف لكولن في الدقيقة 55 لكن جوناس ويند رد بهدفين لفولفسبورج في الدقيقتين 62 و75.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 6 نقاط متأخرا بفارق الأهداف فقط عن يونيون برلين المتصدر، وظل كولن بلا رصيد في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، حسم فرايبورج فوزه على فيردر بريمن بهدف قاتل سجله ماكسيميليان فيليب في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فرايبورج رصيده إلى ست نقاط ليقاسم يونيون برلين وليفركوزن وفولفسبورج الصدارة، وظل فيردر بريمن بدون رصيد في المركز الأخير.

وعلى ملعب فويت أرينا، قلب هوفنهايم تأخره بهدفين أمام مضيفه هايدنهايم إلى فوز مثير بثلاثية ليحصد أول ثلاث نقاط له ويتقدم للمركز العاشر وظل هايدنهايم الصاعد للمرة الأول إلى البوندسليجا بدون رصيد في المركز الخامس عشر.

وتقدم هايدنهايم بهدفين في الدقيقتين 26 و58 عن طريق يان نيكلاس بيست ومارفن بيرينجر لكن هوفنهايم رد بهدفين حملا توقيع ماكسيميليان بيير وبافيل كاديرابيك في الدقيقتين 77 و80 ثم حصل الفريق على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة للمباراة، سجل منها اندريج كراماريتش هدف الفوز القاتل.