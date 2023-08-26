وست هام يلحق ببرايتون أول هزيمة في الدوري الإنجليزي

ألحق وست هام يونايتد ببرايتون أول هزيمة في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعدما فاز عليه بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

ورفع وست هام رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، متفوقًا بفارق الأهداف عن توتنهام وأرسنال على الترتيب.

ويتصدر وست هام يونايتد الترتيب بشكل مؤقت في انتظار ما ستسفر عنه مباراة ومانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

من جانبه، تجمد رصيد برايتون عند 6 نقاط من فوزين في الجولتين الأولى والثانية ليحتل المركز الرابع.

وتقدم وست هام عن طريق جيمس وارد بروز في الدقيقة 19، قبل أن يضيف جارو بوين الهدف الثاني في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 63 سجل ميشيل أنطونيو الهدف الثالث للفريق اللندني.

أما هدف برايتون الوحيد فأحرزه باسكال جروس قبل نهاية المباراة بـ9 دقائق.