4 قتلى في إطلاق نار جماعي بولاية فلوريدا الأمريكية

لقى 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب اثنين آخرين في عملية إطلاق نار جماعي وقعت داخل متجر في مقاطعة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، السبت، أن إطلاق نار في مدينة جاكسون فيل بولاية فلوريدا أدى إلى وقوع عدد من القتلى والإصابات، فيما تحصن المشتبه به داخل المتجر ودخل في مواجهة مع الشرطة.

الحادث أثار الرعب

وهرعت عمدة المدينة دونا ديجان إلى موقع الحادث الذي أثار الرعب في قلب جاكسونفيل الليلة.

وقالت: "هذا غير مقبول. إن إطلاق النار مرة واحدة أمر كبير للغاية، لكن من الصعب حقًا تحمل عمليات إطلاق النار الجماعية هذه".

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