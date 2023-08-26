الأهلي يضحي برياض بودبوز.. والغموض يكتنف مصير أليوسكي

استقر الأهلي على التضحية بالجزائري رياض بودبوز بعد اكتمال قائمته من اللاعبين المحترفين، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الأهلي أبلغ رياض بودبوز برحيله عن الفريق قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن تعقد إدارة الأهلي اجتماعًا مع بودبوز خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول إلى اتفاقية بين الطرفين، على طريقة فسخ العقد أو عمل مخالصة مالية مرضية.

وكان بودبوز جدد عقده لمدة موسم واحد قبل بداية الموسم الرياضي الجاري.

وشارك بودبوز مع الأهلي في أول جولتين بدوري روشن، قبل أن يستبعده الألماني يايسله مدرب الفريق عن مباراة الأخدود الماضية بعد التعاقد مع التركي ديميرال.

وحسم الأهلي ملف الأجانب قبل نحو أسبوعين من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن تعاقد مع 8 لاعبين، علمًا بأنه أكثر الأندية السعودية إبرامًا للتعاقدات في الميركاتو الجاري.

الأهلي ضم كل من البرازيلي روجير إيبانيز، والإيفواري فرانك كيسيه، والفرنسي آلان سان ماكسيمان، الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي إدوارد ميندي، التركي ميريه ديميرال، والإسباني جابرييل فيجا.

غموض موقف أليوسكي

وفي سياق متصل، يبقى مصير المقدوني إزجان أليوكسي غامضًا حتى الآن، حيث لم يتحدد ما إذا كان سيتم عمل مخالصة مالية معه أو إعارته إلى أحد الأندية.

ولفتت "الرياضية" إلى أن إدارة الأهلي ستحسم مستقبل اللاعب خلال الأيام المقبلة، بعد اطلاعها على التقرير الفني للمدرب الألماني.