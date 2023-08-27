“الأحوال المدنية” توضح طريقة استخراج بدل تالف للهوية الوطنية

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد عن خطوات إصدار بطاقة الهوية الوطنية "بدل تالف"، عبر منصة "أبشر"، ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال.

وأوضحت الأحوال المدنية أن خدمة إصدار بدل تالف للهوية الوطنية، هي خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من إصدار هوية بدل تالف عبر منصة أبشر ودون الحاجة إلى مراجعة مكتب الأحوال.

تعرف على خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف.

⁧#الأحوال_المدنية⁩. pic.twitter.com/crlH6cpuP7 — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) August 26, 2023

وأضافت الأحوال المدنية، أن الخطوات اللازمة تشمل الدخول إلى منصة أبشر، واختيار خدماتي، ثم الأحوال المدنية، وخدمات الهوية الوطنية، ثم طلب هوية بدل تالف.

منصة أبشر

يشار إلى أن الخدمات المتاحة عبر منصة "أبشر أعمال"، تضمنت إصدار 109 تصاريح مواد القطع الصخري، و99734 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و56 تحققًا من الهوية الرقمية، و2614 عملية في خدمة فسوحات البنادق الهوائية، و5616 تفويض قيادة للزائرين.

ونفذت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" أكثر من 2.6 مليون عملية إلكترونية في شهر يوليو الماضي للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال الخدمات الإلكترونية لقطاعات الوزارة.

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ونفذت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" أكثر من 12 مليون عملية إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023؛ وذلك عبر أكثر من 350 خدمة إلكترونية تقدّمها المنصة للمواطنين والمقيمين والزوار.