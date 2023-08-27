“الزراعة” تنفذ 2803 جولات تفقدية في المدينة المنورة

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بـ 2803 جولات تفقدية في منطقة المدينة المنورة، لتفقد أعمال الثروة الحيوانية والمنشآت والصيدليات البيطرية للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط الصحية، وضمان توافر جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وامتثالهم لأنظمة الرفق بالحيوان.

وذكر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة المدينة المنورة، أن إجمالي الحالات المرضية المعالجة في العيادة البيطرية بلغ 29477 حالة خلال النصف الأول للعام 2023م، وشملت الحالات المرضية المعالجة في العياداة البيطرية 216 عملية جراحية، بإشراف الأطباء البيطريين والإخصائيين الوقائيين.

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ووفقًا للإحصائية الصادرة عن إدارة الثروة الحيوانية بالفرع، تم تنفيذ 252 حملة ودورة تدريبية في الإرشاد البيطري، وتوزيع ما يزيد عن 1450 منشوراً لتوعية وتثقيف مربّي الماشية، والإسهام في رفع إنتاجيتهم، وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.

وأشارت النشرة، إلى إنذار 200 مخالف لنظام الرفق بالحيوان في المنطقة، وإصدار أكثر من 500 شهادة صحيّة لمربي الماشية، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية "نما"، إضافة إلى المشاركة في إقامة عدد من المعارض التوعوية في المجمعات التجارية الكبرى.

ويواصل فرع الوزارة تنفيذ حملاته الرقابية على المنشآت البيطرية، وخطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات برنامج الأمن الحيوي لمشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن وإسطبلات الخيل، ومعاقبة مخالفيها، لتعزيز الإجراءات الوقائية بما يتواكب مع نظام الزراعة، ولائحته التنفيذية.