مذكرة تفاهم بين النيابة العامة ومدينة “نيوم”

وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب والرئيس التنفيذي لشركة "نيوم"، المهندس نظمي النصر، مذكرة تفاهم بين الجهتين في مدينة الرياض.

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وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية بين الجهتين وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يتوافق مع رؤية الجهتين.

وتضمّنت المذكرة البدء في الأعمال الأولية لقيام النيابة العامة بأداء مهامها القضائية داخل مدينة نيوم بما يحقق الصالح العام، إضافة للتعاون القانوني بين الجهتين بما يتوافق مع التطور التشريعي في المملكة، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في المجالات المشتركة، والمساهمة في تعزيز التطور الاقتصادي.

يذكر أن النيابة العامة وشركة "نيوم" تقومان على تعزيز شراكتهما مع القطاعات والجهات الأخرى لرفع كفاءة التعاون المشترك بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لهما.