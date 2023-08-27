بدء المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن الإثنين

تنطلق غدًا الإثنين المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

وتفتتح المرحلة النهائية بإقامة 6 أشواط ضمن الماراثون للراكب البشري للرجال والنساء، حيث ستقام خمسة أشواط للرجال مسافة كل شوط 4 كم إضافة لاستحداث شوط دولي مفتوح يقام لأول مرة في تاريخ المهرجان مخصص للنساء وبمسافة 2 كم وبجوائز تصل لـ 155 ألف ريال.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان أنهت كامل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بميدان محافظة الطائف لاحتضان المرحلة النهائية.

وأعادت اللجنة صيانة أرضية الميدان ومنصة الجمهور والزوار، الذين ينتظرون الفائزون بجوائز مهرجان ولي العهد للهجن التي تعد الأكبر على مستوى الرياضات السعودية، إذ تزيد عن 56 مليون ريال، إضافة لزيادة مبلغ جائزة "سيف ولي العهد" من مليون ريال إلى مليون و750 ألفًا، توزع على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بدلًا من فائز واحد.

يذكر أن المهرجان يحظى برعاية ودعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.