المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 8 ملايين ريال

اختتم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي نظَّمَه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم، فعاليات نسخته الثالثة التي أقيمت على مدى 21 يومًا، وسط مشاركة دولية كبيرة.

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حقق مزاد مزارع إنتاج الصقور نجاحًا لافتًا، حيث بلغت نسبة زيادة المبيعات أكثر من 218% مقارنة بالنسخة السابقة، وبيع في النسخة الحالية 642 صقرًا بمبلغ إجمالي تجاوز 8 ملايين ريال.

واستضاف المزاد أكثر من 39 مزرعة إنتاج رائدة، من 16 دولة، أبرزها، الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا والنمسا، إلى جانب مزارع إنتاج محلية، ليصبح أكبر مزاد للصقور على مستوى العالم.

وكان المزاد حافلا بالصفقات القياسية، أبرزها بيع أغلى صقر حُرّ إنتاج محلي من مركز النادر للصقور بنصف مليونريال، ليتجاوز الرقم السابق 270 ألف ريال، كما شهدت النسخة الثالثة بيع "بيور ألترا وايت" بـ550 ألف ريال.

وبيع خلال الليلة الأخيرة صقر فرخ "حر" من مزرعة "حبارى" النمساوية، وبدأ مزاده بـ40 ألف ريال، واستمرت المزايدة عليه حتى بيع بمبلغ 125 ألف ريال.

ووَفَّرَ المزادُ منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، جمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ونقلت فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.