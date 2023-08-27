صلاح صنع هدف الفوز القاتل.. ليفربول يحوّل تأخره لانتصار على نيوكاسل

قلب ليفربول تأخره بهدف إلى فوز قاتل بنتيجة 2-1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد بملعب "سانت جيمس بارك" مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج".

تقدم نيوكاسل أولًا بهدف عند الدقيقة 25 من زمن المباراة بتوقيع أنتوني جوردون الذي استغل خطأ من دفاع ليفربول، لينفرد بالمرمى ويسدد من بين قدمي الحارس أليسون بيكر.

لكن البديل داروين نونيز تكفل بتسجيل هدفين متأخرين، ضمنا النقاط الثلاث للريدز.

وأدرك نونيز التعادل في الدقيقة 81 من تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للشباك، ثم أحرز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من تسديدة أخرى في الزاوية اليسرى.

وساهم المصري محمد صلاح في الفوز، بعدما قدم التمريرة التي جاء منها الهدف الثاني القاتل.

وحسب التقارير الإعلامية، قد تكون هذه هي آخر مباراة يخوضها صالح بقميص ليفربول قبل انتقاله إلى الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب ليفربول المباراة منذ الدقيقة 28 بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد القائد فيرجيل فان دايك.

ورفع ليفربول رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وتعادل، ليحتل المركز الرابع.

بينما تلقى نيوكاسل الخسارة الثانية على التوالي، ليحتل المركز الـ13 برصيد 3 نقاط فقط.