يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع بولونيا في الدوري الإيطالي

تعثر يوفنتوس بالتعادل مع ضيفه بولونيا بنتيجة 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وتقدم بولونيا بهدف سجله لويس فيرجسون في الدقيقة 24، لكن يوفنتوس أدرك التعادل عن طريق دوسان فلاهوفيتش قبل النهاية بـ10 دقائق.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 4 نقاط، حيث كان فاز في الجولة الأولى على أودينيزي 3 / صفر.

في المقابل، حصد بولونيا أول نقطة له، حيث خسر في الجولة الأولى أمام ميلان بهدفين نظيفين.

وفي مباراة أخرى اليوم ضمن نفس الجولة، تعادل فيورنتينا مع ليتشي 2/2.

وسجل هدفي فيورنتينا اللاعبان نيكولاس جونزاليس وألفريد دونكان في الدقيقتين الثالثة و25، فيما سجل هدفي ليتشي حمزة رفيعه ونيكولا كرستوفيتش في الدقيقتين 49 و76.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 4 نقاط حيث فاز على جنوه 4 / 1 في الجولة الأولى.

في المقابل رفع ليتشي رصيده إلى 4 نقاط حيث فاز في الجولة الأولى على لاتسيو 2 / 1.