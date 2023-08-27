الثقافة تفتتح المحطة الثانية للمعرض المتنقل “الهجرة على خُطى الرسول” بالرياض

افتتح نائب وزير الثقافة حامد بن محمد بن فايز، الأحد، المحطة المحلية الثانية للمعرض المتنقل "الهجرة على خُطى الرسول ﷺ" بمقر المتحف الوطني السعودي في الرياض، والمقام بشراكةٍ مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ضمن جولةٍ محلية وعالمية لأحد أبرز المعارض الثقافية.

ويُعدُّ معرض "الهجرة على خطى الرسول ﷺ" الأول من نوعه في سرد وتوثيق الأحداث التاريخية المهمة للهجرة النبوية الشريفة بطريقةٍ معاصرة.

مائة ألف زائر

ويستضيف المتحف الوطني السعودي المحطة الثانية للمعرض الذي أطلقه "إثراء" العام الماضي بالظهران كمحطةٍ أولى شهدت زيارة ما يزيد على مائة ألف زائر، ويُعدُّ أحد أبرز المعارض الثقافية والتاريخية، وثمرةً للشراكة الثقافية بين المتحف الوطني السعودي، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، إلى جانب عددٍ من المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية، من أبرزها مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومتحف دار الفنون الإسلامية بجدة، ومؤسسة جبل التركواز، وذلك ضمن خطواتٍ تُعزز التعاون والتكامل الثقافي وتعمّق البعد التاريخي والحضاري للمملكة.

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