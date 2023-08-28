إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص بسبب الأمطار الغزيرة في الصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين عن إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مقاطعة هونان بوسط البلاد.

ووفقًا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، فإن الأمطار الغزيرة هطلت على شمال غرب هونان منذ يوم السبت، مع إطلاق استجابة طارئة للفيضانات في مقاطعات سانغشي وشيمين ويونغشون ومدينة تشانغجياغيه.

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وتضرب الأمطار الغزيرة شمال غربي إقليم هونان منذ السبت الماضي مما أدى إلى إطلاق الاستجابة لطوارئ الفيضانات في محافظات سانغتشي، وشيمن، ويونغشون، ومدينة تشانغجياجيه.

وسجلت محطة سانغتشي على نهر ليشوي مستوى مياه بلغ 259.21 مترًا، متجاوزًا مستوى الخطر بمقدار 2.71 مترًا ومسجلاً ارتفاعًا كبيرًا بمقدار 10.85 مترًا.

وأسفرت الأمطار الغزيرة عن فيضانات حضرية في المناطق المنخفضة في البلدة الرئيسية بمحافظة سانغتشي، مما أدى إلى غمر بعض المساكن الريفية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، أن خبراء الأرصاد الجوية الصينية حذروا اليوم الاثنين عدة مقاطعات من توقع هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة خلال اليومين المقبلين، حيث ستتسبب الأمطار الغزيرة المستمرة في إحداث دمار في البلاد.

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بالإضافة إلى ذلك، توقفت الحركة على الطرق على طول نهر ليشوي بسبب الفيضانات، وتعرضت العديد من الطرق على مستوى المحافظة ومراكز القرى لدرجات متفاوتة من الانهيار بسبب غزارة هطول الأمطار.