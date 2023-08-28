مستشفى شرق جدة تُنقذ ذراع مقيم تعرض لقطع في الأعصاب والأوردة بآلة كهربائية

أنقذ فريق طبي في مستشفى شرق جدة، ذراع مقيم، يبلغ من العمر 46 عامًا، تعرض لكسر وقطع في الأعصاب والأوردة بآلة كهربائية.

وبحسب صحة جدة فإنه عند استقبال الحالة في الطوارئ تم نقلها بشكل عاجل إلى غرفة العمليات.

وعلى الفور قام الفريق الطبي المكون من جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية وقسم العمليات والتخدير، بإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ طرف المريض استغرقت 6 ساعات متواصلة.

اقرأ أيضًا:

الجمعية الفلكية: قمر صفر يظهر في طور التربيع الأول في سماء العالم العربي

وأسهمت العناية الإلهية وسرعة إنجاز الفريق الطبي من الحفاظ على يد المصاب واستعادة الحركة لها.

يُذكر أن مستشفى شرق جدة أجرى 520 عملية خلال شهر يوليو الماضي، منها 186 عملية مجدولة، و 166 عملية طارئة، و 168 عملية لجراحات اليوم الواحد.