إقالة وزيرة الخارجية الليبية وسط أنباء عن مغادرتها البلاد

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قرر إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على خلفية لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

وترددت أنباء عن مغادرة وزير الخارجية الليبية البلاد، عبر مطار معيتيقة الدولي متجهة إلى تركيا.

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وكان الدبيبة، قرر أمس الأحد، وقف المنقوش عن العمل احتياطيًا، وإحالتها إلى التحقيق أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل وعضوية: وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، وذلك على خلفية لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة الليبيّة عبد الحميد الدبيبة، قرارا لوقف وزيرة خارجيّته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيًا، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاءها بكوهين في روما. وأعلنت حكومة الدبيبة في بيان نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرارها وقف المنقوش عن العمل احتياطيًا وإحالتها إلى التحقيق أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل.

بدورها، نفت وزارة الخارجية الليبية صحة الأنباء الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عقد لقاء رسمي جمع بين المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية الليبية رفضت عقد لقاءات مع أي ممثل للكيان الإسرائيلي بحسب نهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي.