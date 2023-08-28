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الكاميرا رصدته.. أزعجه جاره فوضع له سمًا تحت بابه

28 أغسطس 2023 · < 1 minutes

انتقم طالب دكتوراه في قسم الكيمياء بولاية "فلوريدا" من جاره الذي يسبب له إزعاجًا، من خلال تصنيع مادة كيميائية سامة، وزجها تحت باب بيته.

أسفر الحادث عن إصابة الجار وأسرته بحالة من التعب والإعياء، ما دفعه إلى وضع كاميرا مراقبة أمام بابه ليكتشف مكيدة جاره.

إلا أن الطالب شومينغ لي، البالغ من العمر 36 عامًا، راح يكرر فعلته باستمرار.

ما دفع لاحقا الجار عمر عبد الله، الذي اشتكى مراراً من شم رائحة كريهة في منزله، إلى وضع كاميرا مراقبة عند بابه.

وأظهرت اللقطات "لي" وهو يحمل حقنة قبل أن ينحني ويحقن مادة - يعتقد أنها خليط من مسكنات أفيونية قوية مثل الميثادون والهيدروكودون - تحت باب المنزل.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، قبضت الشرطة على الطالب، الذي اعترف أنه خلط المواد الكيميائية في مختبر بجامعة جنوب فلوريدا الذي كان يعمل فيه.