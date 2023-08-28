الكاميرا رصدته.. أزعجه جاره فوضع له سمًا تحت بابه

انتقم طالب دكتوراه في قسم الكيمياء بولاية "فلوريدا" من جاره الذي يسبب له إزعاجًا، من خلال تصنيع مادة كيميائية سامة، وزجها تحت باب بيته.

أسفر الحادث عن إصابة الجار وأسرته بحالة من التعب والإعياء، ما دفعه إلى وضع كاميرا مراقبة أمام بابه ليكتشف مكيدة جاره.

Xuming Li was charged for allegedly injecting chemicals under his neighbors’ door in a long-standing feud. pic.twitter.com/ddT659Azvh — USA TODAY (@USATODAY) August 25, 2023

إلا أن الطالب شومينغ لي، البالغ من العمر 36 عامًا، راح يكرر فعلته باستمرار.

ما دفع لاحقا الجار عمر عبد الله، الذي اشتكى مراراً من شم رائحة كريهة في منزله، إلى وضع كاميرا مراقبة عند بابه.

وأظهرت اللقطات "لي" وهو يحمل حقنة قبل أن ينحني ويحقن مادة - يعتقد أنها خليط من مسكنات أفيونية قوية مثل الميثادون والهيدروكودون - تحت باب المنزل.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، قبضت الشرطة على الطالب، الذي اعترف أنه خلط المواد الكيميائية في مختبر بجامعة جنوب فلوريدا الذي كان يعمل فيه.