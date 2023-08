الكاميرا رصدته.. أزعجه جاره فوضع له سمًا تحت بابه

انتقم طالب دكتوراه في قسم الكيمياء بولاية "فلوريدا" من جاره الذي يسبب له إزعاجًا، من خلال تصنيع مادة كيميائية سامة، وزجها تحت باب بيته.

أسفر الحادث عن إصابة الجار وأسرته بحالة من التعب والإعياء، ما دفعه إلى وضع كاميرا مراقبة أمام بابه ليكتشف مكيدة جاره.

Xuming Li was charged for allegedly injecting chemicals under his neighbors’ door in a long-standing feud. pic.twitter.com/ddT659Azvh

— USA TODAY (@USATODAY) August 25, 2023