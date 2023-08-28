النقل: اتفاقية تعاون مع بولندا لتعزيز الربط الجوي مع دول العالم

وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير البنية التحتية البولندي أندجي أدامتشيك، اليوم اتفاقية لتعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية بولندا في مجال خدمات النقل الجوي.

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وأكد المهندس الجاسر أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحسين التواصل وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين، ودعم حركتي السياحة والتجارة، علاوةً على تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، لا سيمّا وأن هذا الهدف يعد ركيزةً أساسية في رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الاتفاقية ستكرّس الجهود لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة لتعزيز الربط الجوي مع دول العالم من خلال الوصول إلى 250 وجهة دولية ونقل 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030م.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الجانبين السعودي والبولندي إلى تعزيز التعاون في مجال خدمات النقل الجوي، ووضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين، كما ستسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني، وتوسيع الشبكة التشغيلية للناقلات الوطنية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم.