مانشيني يصل الرياض لتوقيع عقد تدريب الأخضر

وصل الإيطالي روبيرتو مانشيني، منذ قليل، إلى مطار خالد الدولي بالرياض، لتولي مهمة تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة.

المدير الفني للمنتخب الوطني السيد "روبرتو مانشيني" يصل الرياض 🤩 pic.twitter.com/QpUjFxVmDW — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 28, 2023

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدربًا للأخضر خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

ويقيم الاتحاد السعودي، مساء اليوم الاثنين، مراسم توقيع وتقديم المدير الفني الجديد، روبرتو مانشيني، في مدينة الرياض.

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كما سيقام على هامش التوقيع، مؤتمر صحفي للحديث عن تفاصيل التعاقد، وبرنامج الأخضر خلال الفترة المقبلة.