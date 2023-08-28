الخليج يتعاقد مع الألماني خالد ناري

أعلن نادي الخليج بشكل رسمي، الاثنين، تعاقده مع الجناح الألماني خالد ناري، قادمًا من باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الخليج على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو لأبرز لقطات اللاعب مع الأندية، وعليه تعليق: "ماكينة ألمانية في الأراضي السيهاتية".

ماكينة ألـمـانـيـة فـي الأراضـي السـيـهـاتـية 💥⚙️ pic.twitter.com/xMnwPskjaK — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) August 28, 2023

وتعاقد نادي الخليج مع خالد ناري، البالغ من العمر 29 عامًا، لقيادة الجبهة اليمنى، لمدة موسم واحد، حتى يونيو 2024.

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خالد ناري من أصل توجولي، لعب في عدد من الأندية الألمانية، منها باير ليفركوزن، وبوروسيا دورتموند، والفريق الأول بنادي هامبورج.

كما احترف ناري في باوك اليوناني خلال موسم 2022-2023، قبل انتقاله إلى صفوف الخليج.