باكستان تستضيف الاجتماع الوزاري التحضيري لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة

يعقد غدًا الأربعاء الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الذي يعقد على مدار يومين متتاليين من 30 حتى 31 أغسطس الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان أمس إن الاجتماع سيعقد تحت شعار "سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

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وستشارك اليابان في استضافة الاجتماع الذي يعقد في مركز السلام والاستقرار الدوليين، وهو معهد التدريب الرائد في باكستان، الذي يقدم دورات وورش عمل وندوات لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يلقي وزيرا الخارجية والدفاع الباكستانيَّان كلمات رئيسية في الاجتماع التحضيري، وتشارك فيه وفود من الدول الأعضاء الممثلة في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بعمليات حفظ السلام التي تضم 156 دولة إلى جانب خبراء محليين ودوليين وكبار المسؤولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، كما يشارك وكيل الأمين العام لعمليات السلام، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ويُعد الاجتماع الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام حدثًا رفيع المستوى لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ويعقد كل سنتين بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع.