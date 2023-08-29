روما يتفق مع تشيلسي على ضم لوكاكو

ذكر تقرير إخباري أن نادي تشيلسي الإنجليزي وافق على انضمام مهاجمه روميلو لوكاكو إلى روما الإيطالي بعقد إعارة لمدة موسم واحد.

وسيدفع روما ثمانية ملايين جنيه إسترليني نظير ضم لوكاكو على سبيل الإعارة، وذلك فيما قد يبدو بمثابة حل لخلافات باتت تلوح في الأفق بين لوكاكو وتشيلسي.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن الصفقة لا تتضمن أي التزام بانتقال اللاعب بعقد نهائي.

وكان لوكاكو قد انضم إلى تشيلسي في صفقة قيمتها 97.5 مليون إسترليني في عام 2021 لكنه سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 26 مباراة، قبل أن ينضم إلى إنتر ميلان في الموسم الماضي بعقد إعارة.

وباتت الصورة ضبابية حول وضع لوكاكو في الأسابيع الأولى من تواجد ماوريسيو بوتشيتينو في منصب المدير الفني لتشيلسي.

وكان بوتشيتينو قد ألمح قبل أيام إلى أنه سيكون مستعدا لدراسة إعادة دمج اللاعب البلجيكي الدولي بالفريق في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول انتقاله قبل غلق سوق الانتقالات الحالية يوم الجمعة المقبل.

لكن تشيلسي وافق مساء الاثنين على إعارة لوكاكو /30 عاما/ الذي كان متواجدا في سجلات تشيلسي لمدة ثلاثة أعوام بين 2011 و 2014 لكنه شارك حينها في عشر مباريات فقط وأعير لفريقي ويست برومويتش ألبيون وإيفرتون.

والآن ينتقل لوكاكو للعب في روما تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لتشيلسي.