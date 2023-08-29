“إغاثي الملك سلمان”: توزيع أكثر من 54 طن سلال غذائية في باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 54 طنًّا و625 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات الأشد ضعفًا في منطقة سجاول بإقليم السند المتضررة من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.025 فردًا.

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جاء ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م والمنفذ على 4 مراحل، وسيجري خلال المرحلة الثانية توزيع 32.400 سلة غذائية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023م.

يُذكر أن المشروع يستهدف توزيع 105.000 سلة غذائية بمراحله الأربعة، وتزن السلة الواحدة 95 كيلوجرامًا تشمل المواد الغذائية الأساسية؛ فيما يبلغ الوزن الإجمالي لكامل المشروع 1.013 طنًّا، يستفيد منها 735.000 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 37 منطقة في أقاليم: (السند، وبلوشستان، وخيبربختون خوا، وجلجت بلتستان، والبنجاب).

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية المنفذة من المملكة ممثلة في المركز لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان.

من ناحية ثانية، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم الأثاث والتجهيزات المكتبية وتوزيع 2.400 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها للطالبات في مدرسة أسماء بنت أبي بكر، ومجمع الزهراء، ومدرسة الحداد للبنات في مديرية زنجبار بمحافظة أبين؛ وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ووزارة التربية والتعليم، ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدارس.

ويتضمن المشروع تقديم الدعم للفتيات المتسربات من المدارس عبر إتاحة فرص تعليمية ثانية لهن من خلال توفير التجهيزات الأساسية لعدد 21 مدرسة، وتوزيع 19.000 حقيبة مدرسية، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية قدرات 350 من المعلمين والموجهين، وتجهيز 64 من الفصول البديلة؛ لضمان استيعاب الفتيات في مخيمات النزوح، وتمكين 280 من معيلات الأسر وأولياء أمور الطالبات، وتنفيذ 14 حملة توعوية تشجيعية لدعم تعليم الفتيات باليمن.

يأتي ذلك في إطار سلسلة منظومة المشروعات التعليمية والتربوية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع التعليم في اليمن وتحسين كفاءته.