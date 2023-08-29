نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 200 فلسطيني خلال أسبوع

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في تقرير له عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 200 فلسطينيًا خلال أسبوع من الضفة الغربية المحتلة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ومداهمات شبه يومية في الضفة الغربية المحتلة، يتخلل بعضها اشتباكات مع فلسطينيين.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيانه اليوم، أن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين.

وأشار نادي الأسير إلى أن حصيلة حالات المعتقلين منذ مطلع العام الجاري 2023م بلغ أكثر من 5 آلاف حالة.

وقال البيان، إن هذا التصعيد لا يقتصر على عمليات الاعتقال، وإنما كذلك طال مستوى الانتهاكات، والجرائم والاعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وإلى جانب ذلك فإن حجم الخسائر المادية داخل المنازل كبيرة جدا نتيجة لعمليات التخريب.

وأشار نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال تركت أبعادًا خطيرة على المستوى الاجتماعي ومصير العديد من العائلات، خاصة أن بعض العائلات تعرض أكثر من فرد فيها للاعتقال إضافة إلى استهداف عائلات الشهداء، وطلبة الجامعات والأطفال.

ووفقًا لآخر معطيات المؤسسات المختصة يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة 5100 أسيرًا منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.