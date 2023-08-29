البورصة العقارية تشهد تنفيذ 250 ألف عملية خلال الإطلاق التجريبي

كشفت وزارة العدل عن إجراء أكثر من 250 ألف عملية عبر البورصة العقارية، خلال الإطلاق التجريبي، تنوعت بين الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري.

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عمليات تداول العقارات بيعًا وشراءً بلغت 130 ألف عملية، بينما تجاوز الفرز والدمج 100 ألف عملية، فيما بلغ عدد عمليات خدمات الرهون والتمويل العقاري 20 ألف عملية.

ودشن وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، أول أمس، البورصة العقارية رسميًا، حيث تتيح تداول العقارات بيع وشراء بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.

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