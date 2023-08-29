مدرب منتخب مصر: دخول الاتحاد في مفاوضات مع محمد صلاح أمر طبيعي

علَّق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على رغبة نادي الاتحاد في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وبذل الاتحاد جهودا مكثفة على مدار الأسابيع الماضية للتعاقد مع قائد منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن ليفربول يرفض بيعه ويتمسك ببقائه.

وقال روي فيتوريا في مؤتمر صحفي: "من الطبيعي أن تكون هناك مفاوضات للتعاقد مع صلاح، خاصة في الوقت الحالي".

وأضاف: "لا أتدخل في مستقبل صلاح، اللاعب لديه الخبرة الكافية من أجل اتخاذ القرار الصحيح".

وأنهى مدرب النصر السابق قائلا: "صلاح له دور هام معنا في المنتخب لكننا لا نتدخل في الأمور المتعلقة بمستقبله".

وفي سياق آخر، أشار فيتوريا إلى أنه تلقى عرضًا من الدوري السعودي في الفترة الماضية، لكنه أعرب عن شعوره بالسعادة مع منتخب مصر.

وكشفت تقارير سابقة عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع فيتوريا خلال شهر يوليو الماضي، لكن منتخب مصر نفى رسميا اتفاقه مع النادي على تدريبه في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن فيتوريا يملك خبرة واسعة في السعودية، حيث سبق له الحصول على لقب الدوري مع النصر في موسم 2018-2019، بجانب كأس السوبر أيضًا.