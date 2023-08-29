الجبير يلتقي وزير البيئة والمناخ والطاقة السلوفيني

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة بليد السلوفينية، بوزير البيئة والمناخ والطاقة لجمهورية سلوفينيا، بويان كومير، على هامش الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023م.

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وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي وسبل تعزيزها، كما استعرض الجبير مبادرات وجهود المملكة في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.