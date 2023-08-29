نوبة قلبية تؤدي بحياة معلم أثناء أداء عمله بمكة

فجع المجتمع التعليمي بتعليم مكة المكرمة يوم أمس بوفاة أحد منسوبي مدرسة تميم الداري المتوسطة بنوبة قلبية أثناء الدوام الرسمي وأدائه مهام عمله.

وذكرت مصادر مطلعة للوئام أن المعلم بندر خوج معلم التربية البدنية حضر إلى المدرسة صباح يوم الأحد وفي الحصة الأولى سقط على الأرض مغشياً عليه وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة وادخل العناية المركزة وسط متابعة طبية، وفي الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين أعلن عن وفاته.

وعبرت إدارة تعليم مكة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وقالت عبر حسابها الرسمي "إكس" تويتر سابقاً: "الأسرة التعليمة بتعليم مكة‬ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلم بندر خوج معلم التربية البدنية بمدرسة تميم الداري الذي توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة أثناء تأديته عمله في مدرسته، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".