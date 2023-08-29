الاتحاد يقدم عرضا رسميا لضم لويز فيليبي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد قدم عرضا رسميا للتعاقد مع الإيطالي لويز فيليبي، مدافع نادي ريال بيتيس الإسباني.

ويبحث اتحاد جدة عن التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الأيام المقبلة قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية من أجل تعويض غياب المدافع المصري أحمد حجازي بعد إصابته في الرباط الصليبي.

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن الاتحاد قدم عرضًا رسميًا لشراء لويز فيليبي مقابل 22 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى 3 ملايين كمتغيرات.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أنه يمكن إتمام صفقة التعاقد مع صاحب الـ26 عاما اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يبحث فيه النادي الإسباني عن بديل محتمل.

🎥 El Desmarque | "لويز فيليبي" اثناء مغادرة مقر تدريبات ريال بيتيس بعد نهاية تدريبات الفريق. pic.twitter.com/8UKjR3nwti — انسايدر ميديا (@Mediaitti1) August 29, 2023

وكان نادي الاتحاد دخل في مفاوضات بالفعل مع ريال بيتيس يوم الإثنين لضم فيليبي.

وكشفت صحيفة "ماركا" أم هناك تفكير داخل ريال بيتيس بالموافقة على العرض المقدم بعدما رفض النادي في الأيام الماضية عرضًا من نوتنجهام فورست الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى رفض عروض قادمة من موناكو وفولهام.

وانضم لويز فيليبي إلى ريال بيتيس في الصيف الماضي قادمًا من لاتسيو الإيطالي، وشارك في أول ثلاثة مباريات بمسابقة الدوري الإسباني

يذكر أن الاتحاد يملك في صفوفه 10 لاعبين أجانب، وسيضطر للاستغناء عن بعض الأسماء لإغلاق القائمة عند 8 أجانب فقط قبل انتهاء فترة القيد.