مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 5.3 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الثلاثاء، منخفضاً 21.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11442.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

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ووفقا للنشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية؛ بلغت كمية الأسهم المتداولة 169 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 141 شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات التموين، والدواء، والوطنية للتعليم، ودور، وصناعة الورق، الأكثر ارتفاعًا في التعاملات.

أما أسهم شركات الخريف، وتنمية، وعلم، وزجاج، والمطاحن الأولى، الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.28% و 4.21% .

وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، وعذيب للاتصالات، وسابك، ولوبريف هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، منخفضًا 69.98 نقطة ليقفل عند مستوى 23596.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 64.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين و700 ألف سهم.