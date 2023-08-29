الرياض تستضيف معرض “إكسبو إكسبو مينا” للمرة الأولى خارج أمريكا

تستضيف العاصمة الرياض، يوم 10 سبتمبر 2023م، معرض صناعة المعارض والمؤتمرات (إكسبو إكسبو مينا - Expo Expo Mena) الذي تنظمه الجمعية الدولية لتنظيم المعارض والفعاليات، وذلك لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وبرعاية وإشراف الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض، وحضور أكثر من 100 عارض من المتخصصين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم.

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ويعد المعرض سوقًا ضخمًا لعرض وتقييم الاحتياجات اللازمة لتخطيط وإدارة المعارض والمؤتمرات لسنوات قادمة، كما يشكل تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في هذا المجال.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلَّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أمجد بن عصام شاكر، أن صناعة المعارض والمؤتمرات تلعب دورًا مهمًّا في النمو الاقتصادي نظير قدرتها على تنشيط القطاعات الاقتصادية بأنواعها، ويمثل (إكسبو إكسبو مينا) فرصة للقاء الخبرات وتبادل الأفكار والتعرف على خارطة المعارض والفعاليات، ويسهم في تسليط الضوء على الفرص والإمكانات المتاحة في المملكة ومكامن التميز التي تتمتع بها لتكون وجهة جاذبة لأهم المعارض الدولية.

ويشكّل معرض "إكسبو إكسبو مينا" بنسخته الأولى في الشرق الأوسط: