دوري روشن.. تعادل إيجابي بين الخليج والحزم

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة الخليج مع نظيره الحزم.
أقيمت المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن موسم 2023-2024.
تقدم الأهلي في الدقيقة 39 عن طريق الجزائري رياض محرز، قبل أن يضيف فرانك كيسي الهدف الثاني عند الدقيقة 59.
تعادل إيجابي بين الخليج والحزم (1-1)⚽️⚽️#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الحزم | #SSC pic.twitter.com/Ak2IRaZZHU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الخليج، قبل أن يهدرها فابيو مارتينيز في الدقيقة 75.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: إزجان أليوسكي، ديميرال، روجر إينانيز، بسام الحريجي.
خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، سميحان النابت.
خط الهجوم: رياض محرز، روبيرت فيرمينو، آلان ماكسيمين.
رفع الخليج رصيده إلى نقطتين محتلاً بهم المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بفارق الأهداف عن الحزم، الذي يحتل المركز السادس عشر.