دوري روشن.. تعادل إيجابي بين الخليج والحزم

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة الخليج مع نظيره الحزم.

أقيمت المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن موسم 2023-2024.

تقدم الأهلي في الدقيقة 39 عن طريق الجزائري رياض محرز، قبل أن يضيف فرانك كيسي الهدف الثاني عند الدقيقة 59.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الخليج، قبل أن يهدرها فابيو مارتينيز في الدقيقة 75.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إزجان أليوسكي، ديميرال، روجر إينانيز، بسام الحريجي.

خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، سميحان النابت.

خط الهجوم: رياض محرز، روبيرت فيرمينو، آلان ماكسيمين.

رفع الخليج رصيده إلى نقطتين محتلاً بهم المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بفارق الأهداف عن الحزم، الذي يحتل المركز السادس عشر.