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شيخ الأزهر يعرب عن تقديره لجهود خادم الحرمين وولي العهد في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية

30 أغسطس 2023 · < 1 minutes
استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر
استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر

استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر الشريف في القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

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وأعرب شيخ الأزهر، خلال اللقاء، عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر
استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر

وأكد السفير المطر، ضرورة الاستفادة من كل الجهود المبذولة لتعزيز التلاحم والتضامن العربي، وتسخير هذه الجهود بما يخدم أهداف التقارب وتقدم الشعوب العربية والإسلامية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.