شيخ الأزهر يعرب عن تقديره لجهود خادم الحرمين وولي العهد في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية

استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر الشريف في القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

اقرأ أيضًا: خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

وأعرب شيخ الأزهر، خلال اللقاء، عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد السفير المطر، ضرورة الاستفادة من كل الجهود المبذولة لتعزيز التلاحم والتضامن العربي، وتسخير هذه الجهود بما يخدم أهداف التقارب وتقدم الشعوب العربية والإسلامية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.