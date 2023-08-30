قتلى وعشرات المفقودين جراء الأمطار الغزيرة في الصين

أودت الأمطار الغزيرة التي انهالت على جنوبي غرب الصين الأسبوع الماضي، إلى مقتل 4 أشخاص فيما لا يزال 48 آخرون في عداد المفقودين.

وتساقطت أمطار غزيرة على منطقة جينياغ الجبلية في إقليم سيشوان الأسبوع الماضي وسط إصدار عدةحذيرات من الأرصاد الجوية الصينية إلا انه لم تكن قد صدرت أي حصيلة حتى الآن.

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وأمر الرئيس الصيني شي جينبينغ السلطات "القيام بكل ما في وسعها للبحث عن المفقودين ومساندة عائلاتهم"، مؤكدُا على أن الحادث يجب أن يكون موضع تحقيق معمق ويجب أن تعامل الأطراف المسؤولة بموجب القانون.

وعرفت الصين أحوالا جوية قصوى في الأشهر الأخيرة يفيد خبراء أنها ستصبح أكثر تواترا بسبب التغير المناخي وفي يوليو الماضي قتل ما لا يقل عن 78 شخصًا في عاصفة هوجاء وفيضانات واسعة في شمالي البلاد مع تزامنًا مع مرور الإعصار دوكسوري.