الأرصاد: الصمان والأحساء والخرج الأعلى حرارة بـ47 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان والأحساء والخرج 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.

اقرأ أيضًا.. القبض على 3 مروّجين بحوزتهم نصف مليون قرص مخدّر بالرياض

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الصمان والأحساء والخرج 47 مئوية، وكل من الرياض والتنهات ووادي الدواسر 45 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها 19 درجة، وطريف والباحة 20 مئوية، ثم القريات 21 مئوية، والطائف 23 درجة، ثم تبوك وسكاكا 24 درجة.

وسجلت جدة والسودة وأبها والباحة أعلى رطوبة بنسبة 95% و90