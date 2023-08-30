الأمن البيئي: القبض على 10 مخالفين للنظام في الرياض ومكة المكرمة

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، القبض على 10 مخالفين لنظام البيئة؛ لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 110 أمتار مكعبة من الحطب والفحم المحلي في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وهم 3 مقيمين من الجنسية السودانية، و3 مقيمين من الجنسية المصرية، و4 مواطنين.

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وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة استخدام أو تخزين الحطب والفحم المحليين، غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.