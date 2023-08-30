استمرار اندلاع الحرائق في اليونان لليوم الـ 12 على التوالي

يواصل رجال الإطفاء مدعومين بطائرات مروحية جهودهم لليوم الـ 12 على التوالي للسيطرة على حرائق الغابات المندلعة في شمال غرب اليونان بالقرب من مدينة أليكساندروبولي.

دمر حريق "إفروس" في شمال شرق اليونان 808.7 كيلومتر مربع على الأقل، وهي مساحة أكبر من مدينة نيويورك، التي تشغل 778.2 كيلومتر مربع، مما يجعله أكبر حريق في الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2000، طبقا لبيانات صادرة عن وكالة "كوبرنيكوس" لإدارة الطوارئ.

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وانضمت طائرة أرسلها دول الاتحاد الأوروبي للمئات من رجال الإطفاء والمتطوعين للمساعدة في عمليات إخماد الحرائق.

وقال أحد مسؤولي الإطفاء للإذاعة اليونانية، اليوم الأربعاء، إن المشكلة الرئيسية التي تواجههم خلال محاولات السيطرة على الحرائق، تتمثل في أن الأراضي التي تقع فيها الحرائق لا يمكن الدخول إليها، مما يعني أن السبيل الوحيد لإخمادها هو من أعلى.

وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية إن اليونان تشهد "أكبر حريق غابات يسجل على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي".