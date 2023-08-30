وضع رئيس الغابون قيد الإقامة الجبرية واعتقال أحد ابناءه بتهمة الخيانة

أعلن عسكريون في الغابون، اليوم الأربعاء، عن وضع الرئيس علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية، محاطًا بعائلته وأطبائه.

وقال العسكريون في بيان لهم عبر التلفزيون الحكومي في الغابون، إنه تم اعتقال أحد أبناء الرئيس علي بونجو بتهمة "الخيانة العظمى".

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وجاء في بيان تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات عبر التلفزيون الرسمي، أنه تم اعتقال عددًا من أعضاء الحكومة.

عسكريون يستولون على السلطة

هذا وقالت وكالات أنباء، إن عسكريين في الجيش بدولة الغابون، أعلنوا عبر شاشات التلفزيون، إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة، وفقًا لموقع "أفريكا نيوز" صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية أن العسكريين أعلنوا أيضًا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر، كما سمع دوى إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة البلاد.