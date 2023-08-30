رئيس وزراء موريشوس يدعم استضافة الرياض “إكسبو 2030”

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة شفهية، إلى رئيس وزراء، جمهورية موريشوس، برافيند جوغنوث، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

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ونقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقباله اليوم الأربعاء، في العاصمة بورت لويس.

وأكد رئيس وزراء جمهورية موريشوس، خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.