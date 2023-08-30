روبياليس يحاول تبرئة نفسه في “قضية القبلة” بفيديو جديد

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذى تحيط به الانتقادات أرسل مقطع فيديو إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بهدف إظهار أن اللاعبة جيني هيرموسو كانت تمزح بشأن القبلة التي منحها إياها على الفم عقب نهائي كأس العالم للسيدات.

وعرضت صحيفة "إل إسبانيول" الإلكترونية اليوم الأربعاء مقطع فيديو ذكرت أنه جرى تصويره في حافلة المنتخب الإسباني للسيدات عقب مباراة نهائي كأس العالم 2023 التي انتهت بالفوز على المنتخب الإنجليزي، وعقب قبلة روبياليس للاعبة هيرموسو على الفم خلال الاحتفالات قبل مراسم التتويج على الملعب.

وظهرت هيرموسو في مقطع الفيديو وهي تظهر صورة للحظة القبلة على هاتفها، إلى جانب صورة لحارس إسبانيا السابق إيكر كاسياس وهو يمنح قبلة للصحفية سارا كاربونيرو، زوجته الحالية، عقب فوز المنتخب الإسباني بلقب كاس العالم 2010 .

Empecemos, @Jennihermoso: 1. ¿Por qué presumías con tus compañeras y posabas entre risas con el meme de tu pico con Rubiales? 2. ¿Por qué todas tus compañeras que ahora se escandalizan gritaron contigo a Rubiales “que se besen” en el autobús tras ver el “pico”? 3. ¿Por qué le… pic.twitter.com/7HjjdpJVLc — Alvise Pérez (@Alvise_Oficial) August 29, 2023

وتغنت اللاعبات بكلمتي "قبلة" و"الرئيس" خلال مرور روبياليس من بينهن في الحافلة.

ويتمسك روبياليس بأن القبلة كانت بالتراضي، وقد رفض الاستقالة رغم موجة الانتقادات الحادة التي وجهت له ومطالبة الكثيرين برحيله عن منصبه، في الوقت الذي قالت فيه هيرموسو إن القبلة لم تكن بالتراضي.

وفرض فيفا الإيقاف المؤقت على روبياليس وبدأ تحقيقات تأديبية، لكن يبدو أن روبياليس يحاول تبرئة نفسه عبر مقطع الفيديو الجديد.

وتجري المحكمة الإدارية الرياضية بإسبانيا تحقيقات أيضا بشأن تصرف روبياليس.