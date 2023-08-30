أوكرانيا: روسيا نفذت أكبر هجوم صاروخي على كييف منذ الربيع

أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، أن روسيا نفذت أكبر هجوم صاروخي منذ الربيع الماضي، خلال الليل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت سلطات كييف، إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 20 صاروخا ومسيرة روسية خلال الليل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

تدمير زوارق أوكرانية

من جهتها، أعلنت روسيا أنه خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود تم تدمير 4 زوارق عسكرية أوكرانية سريعة كانت تقل 50 عنصرًا من القوات الخاصة الأوكرانية.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن طائرتها دمرت 4 زوارق عسكرية سريعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية في البحر الأسود قرابة منتصف الليل بتوقيت موسكو.

وأغلقت موسكو 4 مطارات دولية لفترة وجيزة اليوم الأربعاء بعد إسقاط طائرة مسيرة طيار بالقرب من العاصمة.