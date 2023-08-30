مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11574 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 132.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11574.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 182 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 38 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، والصناعات الكهربائية، والتعمير، والأعادة السعودية، وعلم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والتموين، والتطويرية الغذائية، وأميانتيت، والداوء الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.88% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وأمريكانا، وسينومي ريتيل، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، والراجحي، والإنماء ، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 60.13 نقطة ليقفل عند مستوى 23656.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.