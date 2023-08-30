استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل

أفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وذكر المركز في إفادة، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتي عسير وجازان وتزداد غزارتها يومي الأربعاء والخميس.

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وأوضح المركز أن منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه؛ لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.