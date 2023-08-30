روسيا تستبعد إجراء تحقيق دولي في تحطم طائرة قائد “فاغنر”

استبعدت روسيا إجراء تحقيق دولي في تحطم طائرة خاصة من طراز إمبراير كانت تقل رئيس مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن أن تنضم وكالات أجنبية إلى التحقيق بشأن تحطم الطائرة الذي وقع في 23 أغسطس الجاري، وأسفر عن مقتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها.

وجاء تصريح بيسكوف رداً على تقارير عن رفض روسيا السماح للبرازيل بالمشاركة في التحقيق.

يشار إلى أن مقر شركة إمبراير صانعة الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير يقع في البرازيل.

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ولم يتم تحديد سبب تحطم الطائرة رسميا، لكن مراقبين غربيين والعديد من الأشخاص في روسيا يشتبهون سقوط طائرة بريغوجين بسبب وجود عبوة ناسفة على متنها أو أنه تم إسقاطها بصاروخ مضاد للطائرات.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيسكوف قوله: "لجنة تتولى حاليا التحقيق فى الحادث... إنه تحقيق روسي صرف. ليس هناك جانب دولي على جدول الأعمال".

ونفى الكرملين أن يكون له دور في تحطم الطائرة وجدد بيسكوف الحديث عن أن بوتين ليس له أي علاقة بالواقعة، قائلا "فلننتظر النتائج".

وأضاف أن المحققين أخذوا أجهزة التسجيل التي كانت بالطائرة في موقع التحكم بمنطقة تفير.

وتوفي إلى جانب بريغوجين قائد قوات مجموعة فاغنر دميتري أوتكين.