أخبار الرياضة

3 مواجهات في انطلاق الجولة الثانية من ممتاز اليد

30 أغسطس 2023 · < 1 minutes

تنطلق منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2023-2024، الخميس، بإقامة 3 مباريات ضمن الجولة الثانية.

وستنطلق جميع المباريات عند الساعة الرابعة مساءً، إذ يستضيف الصفا نظيره الأهلي على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

ويلتقي النور مع القارة على صالة نادي النهضة بالدمام، ويلعب الخليج مع الروضة على صالة نادي الاتفاق بالدمام.

وستستكمل باقي مواجهات الجولة بعد غدٍ، الجمعة، وذلك عندما يستضيف الزلفي بصالته نظيره العدالة.

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ويلتقي مضر مع الوحدة على صالة نادي النهضة بالدمام، ويلعب الهدى مع الترجي على صالة نادي الاتفاق بالدمام.

وستلعب الثلاث مواجهات أيضًا في نفس التوقيت عند الساعة 4:00 مساءً.