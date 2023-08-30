أخضر 19 يفتتح معسكره الإعدادي في سلوفينيا

افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي يمتد حتى الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل.

واستدعى المدير الفني البرازيلي ماركوس سواريز 23 لاعبًا للمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

محمد الحكيم، عبدالرحمن الغامدي، مشعل الشهراني، أحمد الجليدان، سعود التمبكتي، صالح برناوي، أحمد عسيري، عواد أمان، عبدالرحمن سحاري، منتظر الشقاق، أحمد العنزي، يونس الشنقيطي، عبدالله الصيعري، بسام هزازي، علي الفهمي، مهدي العبود، علي المهداوي، عبدالملك الجابر، راكان الغامدي، زياد الغامدي، ثامر الخيبري، سعد حقوي، فيصل العبدالواحد.

أخضر 19 يفتتح تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا 🔽.

🔗 https://t.co/6Jk41t51H0 . #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/z5TvzZzmqO — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 30, 2023

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.

اقرأ أيضًا:

وفد من الاتحاد يطير إلى ليفربول لحسم صفقة محمد صلاح

ويواصل "أخضر 19" مساء الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي، والذي يشارك خلاله في الدورة الدولية في سلوفينيا.

يذكر أن الدورة الدولية في سلوفينيا التي تتخلل المعسكر الإعدادي، تضم إلى جانب "الأخضر" منتخبات سلوفينيا، كازاخستان، قيرغيزستان، البرتغال، الإمارات، أيسلندا، والمكسيك.